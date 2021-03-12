Пожароопасный сезон будет объявлен на большинстве территорий Приморья 20 марта

Власти Приморья определили сроки начала в регионе пожароопасного сезона. На большинстве территорий края он официально будет объявлен с 20 марта, на остальных — начнется в период с 10 по 15 апреля.

Согласно Постановлению правительства Приморского края с 20 марта 2021 года пожароопасный сезон объявлен на территории Артема, Владивостока, Дальнегорска, Находки, Партизанска, Большого Камня, Фокино и Уссурийска, Лазовского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского округов, Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Хасанского и Шкотовского районов.

С 10 апреля пожароопасный сезон начнется на территории Арсеньева, Дальнереченска, Спасска-Дальнего и Лесозаводска, Анучинского и Тернейского округов, Дальнереченского, Кировского, Пожарского, Спасского, Черниговского и Яковлевского районов, а с 15 апреля — на территории Чугуевского округа и Красноармейского района.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах установлены:

— до трех тысяч рублей для граждан;

— до 20 тысяч рублей для должностных лиц;

— до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

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