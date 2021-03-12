Популярное кафе «Каспий» во Владивостоке было полностью разобрано на части

Кафе "Каспий" на Второй Речке было демонтировано. Фото: сайт VL.ru

Одно из популярных кафе Владивостока прекратило свое существование. На месте заведения, носившего название «Каспий», осталась лишь груда обломков.

Демонтаж кафе, работавшего по адресу: Русская, 74а, стр. 1, произвел сам владелец. Причины, побудившие предпринимателя закрыть учреждение общепита, неизвестны, но, возможно, пандемия коронавируса сыграла в принятии кардинального решения не последнюю роль.

Сейчас на месте, где посетители вкушали блюда кавказской кухни, высится гора из досок, пластиковых бутылок и кусков стекловаты.

По информации Vl.ru, административная комиссия АТУ Советского района должна установить виновных в образовании помойки посреди города и принять меры реагирования.

Известно, что ранее хозяин бывшего кафе обещал мэрии вывезти весь мусор после демонтажа, однако по каким-то причинам обещания не сдержал. Теперь ему грозит административный штраф.

На месте, где находилось кафе "Каспий" осталась куча мусора. Фото: сайт VL.ru

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