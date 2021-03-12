«Пункт назначения». Перегруженный бревнами КамАЗ устроил шоу на дороге в Приморье

Поклажа слишком велика Фото: принтскрин видео.

Весьма необычную ситуацию на дороге запечатлели жители Уссурийска. В районе улицы Садовая водитель КамАЗ никак не могу войти в поворот, опасно накреняясь над проезжающими машинами. Виною всему стал перегруз.

Жители Приморья активное комментируют спонтанное шоу на улице.

«Таких объезжать лучше через несколько кварталов, а не стоять сзади», «Жадность», «Грузи, ничего страшного, говорили они», «Пункт назначения, часть Уссурийск», «Тяжело машинке. Смотрите как дышит. Но она сможет, она доедет», «А потом у нас мосты рушатся», «Переживала за него больше, чем он сам...», – делятся мнениями в сети приморцы.

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