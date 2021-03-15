Ежегодная бесплатная раздача семян началась в Приморье

В Приморье началась акция «Справедливый урожай» по бесплатной выдаче семян. Организаторы акции -региональное отделение партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Приморском крае, депутат Законодательного собрания Алексей Козицкий и интернет-провайдер «Подряд».

В этом году у дачников есть отличная возможность не только получить бесплатный набор семян, но и выиграть полезный подарок для садового участка.

Акция «Справедливый урожай» пройдет в два этапа:

1 этап «Выдача семян»

С 15 марта в офисах Подряда получите бесплатный «Пакет дачника» с семенами капусты, моркови, огурцов, перца и томатов. Количество пакетов ограничено.

2 этап «Розыгрыш подарков»

Отправьте фотографии своего урожая до до 15 августа, или до 5 сентября 2021г. на адрес pr@podryad.tv. В каждом сезоне внутреннее жюри выберет трех победителей.

Будут разыграны:

Среди фотографий, присланных до 15 августа: 18 августа — сушилка для фруктов, мультиварка, набор садовых светильников.

Среди фотографий, присланных до 8 сентября: 10 сентября — вакуумный упаковщик, садовые качели, телевизор 24 дюйма.

Подробности акции по тел. (423) 220-60-01 и на сайте podryad.tv.

Адреса офисов Подряда, участвующих в акции:

Владивосток ул. Жигура, 34; Партизанский пр-т, 42; Фирсова, 2; Курчатова, 34 (ст. Угольная).

Артем ул. Кирова, 53.

Уссурийск Ул. Некрасова 64, оф.235.