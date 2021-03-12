Кино, вино и доставка еда из ресторана — как приморцы отметили гендерные праздники

Вместо звонков с поздравлениями — эмодзи и картинки в мессенджерах. Вместо часов, потраченных на приготовление праздничного ужина, — доставка из любимого ресторана. О том, как поменялось digital-поведение приморцев 23 февраля и 8 марта, на своей странице в Инстаграм рассказала руководитель регионального отделения МТС @sysoeva.pro.

Оба праздника начали отмечать за несколько дней до даты X — траты в ресторанах росли, начиная с 21 февраля и 6 марта. При чем если в первый выходной они выросли примерно на 20%, то в День защитника Отечества рост составил уже 28%, а в Международный женский день – 85%.

23 февраля мужчины общались в мессенджерах в 2 раза активнее, чем обычно, женщины — так же как в обычный выходной день. Зато 8 марта трафик увеличился в 2,5 раза у всех пользователей, причём у женщин вырос на 30% объём данных, передаваемый в Instagram.

Говорят, что многие не любят картинки в мессенджерах, но статистика показывает, что в этом году на праздники приморцы звонили другу реже на 21%, чем в прошлом.

23 февраля самыми популярными ресурсами у жителей Владивостока стали интернет-магазины, а 8 марта – онлайн-кинотеатры. В День защитников Отечества лидером «домашнего проката» стал фильм «Ford против Ferrari. 8 марта — «Стендап под прикрытием».

Траты на алкоголь в праздники выросли на 30%. Возможно, с этим связано и то, что в оба праздника женщины на 30% чаще вызывали такси. Среди мужчин расходы в этой категории увеличились только в День защитника Отечества на 24%.