Сертификаты для детей-сирот - возможность выбрать жилье

Жилищные сертификаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дают их получателям возможность самим выбрать квартиру на территории Приморского края. Претендовать на получение сертификата могут молодые люди, достигшие 23-летнего возраста. Срок действия жилищного документа – 6 месяцев.

В этом году первый этап подачи заявления на получение сертификата в текущем финансовом году начался 10 февраля и заканчивается 1 апреля. Второй этап – для получения сертификата в следующем финансовому году – начнется 10 июня и продлится до 1 августа 2021 года. Сроки прописаны в краевом законе №954-КЗ от 3.12.2020, подписанном губернатором края Олегом Кожемяко.

На сертификат могут претендовать дети-сироты, имеющие на руках судебные решения, вынесенные до 2019 года. По-прежнему необходимыми остаются требования к получателям сертификатов - важны возраст и социальный статус. Стоит отметить, что в этом году возраст понизили с 25 до 23 лет, а необходимый стаж работы стал не менее 18 месяцев, по старым условиям он составлял не менее 36 месяцев. Однако, по словам заместителя министра образования Приморья Натальи Василянской, в случае наличия у лиц, подающих заявление, двух и более детей, подтверждение стажа работы не требуется, но будет оцениваться благополучие и социальный статус семьи.

Заявление на получение жилищного сертификата подается в орган местного самоуправления, на территории которого лицо должно получить жилье. К заявлению прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала;

- документы, подтверждающие факт обучения по очной форме или осуществления трудовой деятельности либо причины, по которым трудовая деятельность не осуществляется;

- копии документов, подтверждающих состав семьи заявителя при ее наличии ;

- справка о наличии (отсутствии) у заявителя судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

- справка из психоневрологического и наркологического диспансеров о том, что заявитель не состоит на учете;

- копии документов о наличии у заявителя и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания, требующего оказания специализированной медицинской помощи и включенного в Перечень заболеваний (в случае намерения заявителя приобрести жилое помещение на территории иного субъекта Российской Федерации);

- письменное согласие заявителя на заключение мирового соглашения.

Срок действия сертификата – 6 месяцев, за это время нужно приобрести жилье у физических или юридических лиц по договору купли-продажи в любом муниципальном образовании Приморского края. Также при покупке жилого помещения можно использовать собственные средства и средства материнского капитала.

Напомним, что эта мера социальной поддержки введена по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко в 2018 году. Выдача жилищного сертификата регулируется Законом Приморского края от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ. В 2020 году квартиры по сертификатам приобрели 333 человека.

Замминистра юстиции России Али Алханов на заседании коллегии управления Минюста России по Приморскому краю в конце февраля 2021 года поручил региональным органам юстиции изучить опыт Приморья по обеспечению жильем детей-сирот.