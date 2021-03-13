Яркое солнце, слабый ветер и весеннее тепло: какой будет погода во Владивостоке 13 марта

Сегодня, 13 марта, погоду в Приморье определяет антициклон. Благодаря этому в крае повсеместно будет наблюдаться повышение дневных температур, сообщает "Примпогода". В крае будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +2...+13°C.

Во Владивостоке сегодня будет светить яркое солнце, но иногда все же его будут закрывать облака, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер в переменных направлениях, а воздух прогреется до +5...+7°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха +8...+10°C.

В Находке переменная облачность, без садков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха +8...+10°C.