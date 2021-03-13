Во Владивостоке на полуострове Назимова построят новый рыбный порт

На полуострове Назимова во Владивостоке будут строить рыбный агрологистический комплекс. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на начало 2022 года.

Здесь хотят построить холодильный склад на 25 тысяч тонн,а мощности нового специализированного порта позволят совершать грузооборот в размере почти 360 тысяч тонн в год. Кроме того, новый комплекс станет крупнейшей в Азиатско-Тихоокеанском регионе площадке по аукционным торгам ценными морепродуктами.

Вместе с этим, Росрыболовство подготовило новую концепцию Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера, в который входят четыре взаимосвязанных региональных дивизиона – Приморский, Сахалинский, Курильский и Камчатский.

«Развитие Приморского дивизиона в рамках кластера – ключевой стратегический приоритет, поскольку наш край является оптимальной площадкой для развития масштабной рыбопереработки при условии создания дополнительных холодильных мощностей», – обозначил руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко.

Амбициозный проект реализует ООО «Евразийский рыбный центр» совместно с Фондом специализированных программ поддержки, развития и стимулирования Управления делами Президента Российской Федерации.