Ярмарка на Масленицу 2021 во Владивостоке: где искать свежие продукты от ферверов Приморья

Сразу несколько продовольственных ярмарок работают во Владивостоке на Масленицу 2021 Фото: vlc.ru

Во Владивостоке на Масленицу 2021 организовали сразу несколько продовольственных ярмарок, где можно купить продукцию фермеров: яйцо, замороженную ягоду, соленья и дикоросы, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо, рыбу, мёд. Рассказываем, по каким адресам развернуты ярмарки.

Ярмарка развернулась на Верхнепортовой, 2г в районе железнодорожного вокзала - работать она будет сегодня, 13 марта. Купить свежие продукты по доступным ценам можно и в районе ул. Басаргина, 15 (нижняя площадка Леопардовой набережной). Здесь торговля начнется 14 марта в 9.00 и продолжится до 17.00.

В субботу и воскресенье – 13 и 14 марта – продовольственная ярмарка традиционно развернется на улице Жигура, в районе бывшего трамвайного кольца. В субботу торговая площадка будет работать с 9 до 18 часов, в воскресенье – с 9 до 17.