В Приморье разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю Юлию Симоненко

Ориентировка на пропавшего подростка. Фото: ПРОО "Примпоиск".

В Приморье разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю Юлию Симоненко. Она ушла из дома 11 марта и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Девушка-подросток вышла из дома, расположенного в селе Новомихайловка Чугуевского района примерно в 19:00. Вечером она не вернулась домой, из-за чего родственники обратились за помощью.

Волонтеры ПРОО "Примпоиск" сообщают, что в день пропажи Юлия была одета в светло-зеленую куртку с капюшоном, черные брюки и черные ботинки. На вид Юлии 15 лет, рост 160 см., плотного телосложения, волосы русые длиной ниже плеч.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просьба сообщить по телефонам 8 (42372) 21-3-43, 8 994 004 41 46, 8 914 069 90 90, или 102.