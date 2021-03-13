Водитель такси в Приморье навлек на себя беду, присвоив кошелек пассажирки

В Артеме 24-летний таксист стал фигурантом уголовного дела, присвоив себе 7 тысяч рублей и кошелек, принадлежащие его пассажирке.

В полицию обратилась жительница города, которая недавно совершала поезду в одном из такси. Она рассказала, что случайно забыла кошелек и попросила правоохранителей разобраться в ситуации.

Полицейские быстро задержали водителя такси, который подвозил горожанку. Он признался, что решил не возвращать имущество, а потратил все содержимое кошелька по своему усмотрению.

В следственном подразделении ОМВД России по городу Артему возбудили уголовное дело. Молодого таксиста обвиняют в краже, совершенной с причинением значительного ущерба. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.