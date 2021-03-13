Вирус продолжает отступать: в Приморье зарегистрировано 62 новых случая заражения COVID-19

В Приморье 12 марта было выявлено еще 62 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Обновленную статистику по заболеваемости озвучили в местном Роспотребнадзоре. Согласно новым данным, еще у 62 приморцев выявлен коронавирус нового типа. Общее число заболевших с начала пандемии в Приморье достигло отметки 41 342 человека.

Вместе с тем за минувшие сутки опасный диагноз был снят со 118 человек. Таким образом общее число выздоровевших составило 36 596 человек.

За прошедшие сутки от коронавируса скончался еще один приморец. Число жертв COVID-19 в Приморье достигло отметки 653 человека.