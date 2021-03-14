В Приморье сегодня тепло и без осадков

Масленичная неделя завершается теплой погодой. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В воскресенье, 14 марта, Приморский край окажется во власти антициклона. Осадков в регионе сегодня не ожидается. Ветер возьмет направление с запада, северо-запада. Воздух прогреется до 15 градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице сегодня тепло и без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха +9...+11°C.

В Уссурийске местами облачно, но также без осадков. Воздух прогреется до 13 градусов тепла. Умеренный ветер возьмет направление с северо-запада.

В Находке осадков тоже не ожидается, температура воздуха +10...+12°C. Ветер умеренный, северо-западный.