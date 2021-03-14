«Это Владивосток, детка!»: видео с подлодкой и рыбаками обсуждают в Сети

Фото:скриншот из видео.

В Сети набирает популярность видео, на котором подводная лодка проходит рядом с рыбаками. Ролик появился сразу в нескольких пабликах Приморья в Инстаграм. Комментаторы утверждают, что все это происходит во Владивостоке.

В социальных сетях идет бурное обсуждение видеоролика, автор которого запечатлел, казалось бы, обычную зимнюю рыбалку. На льду стоит тепло одетый мужчина с удочкой, рядом – рыболовецкие приспособления. И все бы ничего, вот только внимание пользователей Инстаграм привлекло совсем другая деталь видео – мимо беспечных рыбаков на буксире проходит подводная лодка. Мужчины при этом даже не планируют покидать свою локацию.

В пабликах, где размещен ролик, идут разговоры о том, что видео снято непосредственно во Владивостоке. Местные жители уже даже окрестили подлодку «Японским такси».

- Это Владивосток, детка! – гордо сообщают подписчики в соцсетях.

- Маршрутка для берега, - шутят приморцы.

К слову, подтверждений тому, что это действительно Владивосток, нам найти не удалось. Скорее всего, видео снято в районе Финского залива. Там подобные явления – не редкость.

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