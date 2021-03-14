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Общество14 марта 2021 6:08

Коронавирус в Приморье: с каждым днем число инфицированнных уменьшается

За сутки в регионе заболели 59 человек, всего вылечились 36 658
София МИХАЙЛОВА
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Общее число заболевших с начала пандемии в Приморье достигло отметки в 41 401 человека.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на воскресенье, 14 марта, за сутки в регионе коронавирусом заболели еще 59 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Общее число заболевших с начала пандемии в Приморье достигло отметки в 41 404 человека. Всего справиться с болезнью удалось 36 658 пациентам.

Медики провели 876 531 тест на COVID-19. Всего в Приморье заболели 41 401 человек, умерли от инфекции 653 больных.

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