Двух зайцев одним выстрелом: малолетние злоумышленники задержаны в Приморье

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже из частного домовладения в Артеме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Житель Артема обратился в полицию с заявлением о краже из частного дома. Звонивший сообщил, что злоумышленники разбили окно, проникли в дом и украли бензотриммер, две электропилы, а также компьютерную технику. Общая сумма причиненного ущерба составила 22 тысячи рублей.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Специалисты установили личности подозреваемых. Ими оказались подростки в возрасте 14 и 16 лет. Их оперативно доставили в отдел полиции, где, в присутствии законных представителей, ребята признались в содеянном, а после – вернули имущество, но только часть.

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба гражданину.

К слову, в ходе следствия специалисты выяснили, что один из злоумышленник имеет прямое отношение к краже велосипедов со двора частного дома, расположенного в Артеме по улице Донская. Таким образом, по факту кражи возбуждено еще одно уголовное дело. Велосипеды на данный момент возвращены владельцу.

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