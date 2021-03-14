Неприятный сюрприз приготовила погода приморцам на следующей неделе

Метеорологи рассказали, чего ждать от погоды на следующей неделе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале следующей недели погода сильно удивит приморцев. По данным портала «ПримПогода», с 15 марта в крае ожидается дождь, снег и похолодание.

Так, в ночь на понедельник регион окажется во власти фронтальных разделов глубокого циклона. Ночью осадков не ожидается, а вот уже днем облака накроют большую территорию края. После обеда местами начнутся дожди. Максимальная температура +8...+15 °С, на побережье +1...+6 °С.

Во вторник ночь, 16 марта, в Приморье вторгнется холодный воздух. Ветер с северо-запада усилится, а дождь перейдет в снег, так как температура воздуха установится в пределах 0...-12 градусов со знаком минус. Днем похолодает еще больше – максимальная температура в основном ниже 0 градусов, только на побережье будут слабоположительные температуры. Местами сохранится небольшой снег.

Уже к середине недели синоптики прогнозируют улучшение погоды: снег прекратится, ветер стихнет, начнется потепление.

В дальневосточной столице в начале недели будет пасмурно и сыро, однако дождь ожидается только к ночи. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, а днем будет выше только на 1-2 градуса.

Во вторник осадков уже не ожидается, только сильный северо-западный ветер и похолодание. По ночам небольшой мороз, -1...-5 °С. Днем будет 0...+3 °С.

В середине недели во Владивостоке немного потеплеет.