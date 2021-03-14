Сотрудники заповедника в Приморье помогли обессилившему изюбрю, распластавшемуся на льду

Фото: скриншот из видео, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник имени К.Г. Абрамова

В Приморье, на территории заповедника, двое мужчин помогли выбраться со льда парнокопытному животному. Все происходящее один из них запечатлел на видео. Ролик появился на личной странице заповедника в Инстаграм.

Весна в Приморье наступила уже две недели назад, однако в горах Сихотэ-Алиня снега по-прежнему много – зима в этом году выдалась суровой. Резкие перепады температуры ночью и днем становятся результатом появления в отдельных местах так называемых наледей. Из-за этого снежный покров становится труднопроходимым для всех обитателей «Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника имени К.Г. Абрамова». Больше всего достается парнокопытным животным.

Так, группа мужчина, двигаясь по территории на снегоходе, обнаружила обессилевшего изюбря. Та самая наледь не позволила рогатому продолжить путь, и животное распласталось на льду. Судя по всему, олень пытался выбраться самостоятельно, но в какой-то момент силы его покинули. Встать или доползти к снегу, чтобы найти точку опоры, млекопитающее уже не смогло.

На помощь к изюбрю вовремя подоспели сотрудники заповедника. Своими силами они аккуратно вытолкали животное на снег. Из подручных средств у мужчина были только деревянная палка и свои ноги. Животное даже не сопротивлялось помощи, судя по всему, чувствуя, что опасности никакой нет.

Когда спасательная операция закончилась, изюбрь гордо встал на ноги, но бежать не торопился – видимо так сильно олень устал барахтаться на льду.

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