«От удара вылетел на встречку»: на острове Русский малолитражка протаранила джип

Фото: dps_vl.

Во Владивостоке произошла авария с участием джипа и малолитражки. Последняя буквально вытолкала внедорожник на встречную полову. Фотографии с места ДТП уже облетели соцсети.

Инцидент случился на острове Русский. Авто марки Nissan Cube протаранил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Удар был такой силы, что джип вылетел на встречную полосу, преодолев клумбу, разделяющую дорогу на две части.

Фото: dps_vl.

К слову, по предварительной информации, в ДТП никто из людей не пострадал, чего не скажешь о машинах. Малолитражка получила серьезные механические и кузовные повреждения, а внедорожник лишь небольшие царапины и вмятины на заднем бампере.

- Джип сделан на совесть! – пишут пользователи популярной социальной сети про автомобиль.

В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться сотрудникам ДПС.

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