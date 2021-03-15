Первый дождь и сильный ветер. Осадки накроют Приморье в начале рабочей недели

Погода испортится в ближайшие часы Фото: Олег ЗОЛОТО

После теплых выходных жителей Приморья ждет очередной погодный сюрприз. Под влиянием фронтальных разделов, в понедельник край накроет первым весенним дождем. Осадки ожидаются на большей территории ближе к вечеру. Столбики термометров покажут +3...+15°C в зависимости от района.

Во Владивостоке 15 марта переменная облачность, вечером небольшой дождь. В городе будет дуть ветер юго-восточный умеренный, во второй половине до сильного, вечером сильный. Сегодня заметно прохладнее, воздух прогреется +3...+5°C.

В Уссурийске в начале новой недели переменная облачность, вечером небольшой дождь. Как прогнозируют специалисты портала «Примпогода», в городе ожидается ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, вечером сильный. Столбики термометров поднимутся до +8...+10°C.

Переменная облачность и небольшой дождь вечером сегодня в Находке. Ожидается ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, во второй половине умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.

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