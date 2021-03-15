«Вся переломанная, говорит, из-за любви». В Приморье женщина выпала из окна квартиры

Падение с 3 этажа закончилось серьезными травмами Фото: Милана СОКОЛ

В выходные в приморском городе Партизанск произошло ЧП, которое едва не закончилось трагедией. В районе 20-ой шахты из окна квартиры выпала молодая женщина. Несмотря на то, что этаж был не самым высоким, травмы оказались очень серьезными. За жизнь и здоровье горожанки пришлось бороться врачам.

История развернулась вечером 13 марта на улице Партизанской. Женщина в возрасте около 40 лет выпала из окна квартиры на 3 этаже. Очевидцы в срочном порядке вызвали для пострадавшей скорую помощь. Как уверяют свидетели, дама все время повторяла, что все произошло из-за любимого. В подробностях происшествия теперь предстоит разбираться специалистам, не исключено, что пострадавшая сама решилась на отчаянный шаг после ссоры.

Эмоциональную пациентку в срочном порядке госпитализировали. Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы и ушибы верхней части тела, а также травматический шок.

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