Во Владивостоке пьяный лихач на «Марке» устроил массовое ДТП с пострадавшими

Пострадали пассажиры малолитражки. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Авария с участием трех транспортных средств разыгралась в воскресенье вечером во Владивостоке. Как уверяют очевидцы, виновник аварии был пьян. Водитель выехал на встречную полосу, в аварии пострадал экипаж другой машины.

ДТП случилось в районе остановки общественного транспорта «ДСК» на Снеговой. Как отмечают свидетели, водитель Toyota Mark ll не справился с управлением и врезался в Toyota Aqua, движущуюся во встречном направлении. От удара машина виновника отлетела в припаркованную фуру.

Mark протаранил Aqua. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Mark откинуло на большегруз. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Срочная помощь медиков понадобилась пассажирам Toyota Aqua. По словам очевидцев, от бравого мужчины за рулем Mark ll исходил стойкий запах спиртного. Во всех подробностях происшествия предстоит разобраться специалистам. Если водитель действительно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, ему придется надолго попрощаться с правами.

«Когда уже эти ведра все перебьются... Сядут за старье и несутся сами не понимая куда, с выпученными глазами», «Mark был хороший, водитель – не очень», – комментируют местные жители в социальных сетях.

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