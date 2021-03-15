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Происшествия15 марта 2021 2:09

Такси влетело в БТР, движение заблокировано. Необычное ДТП разыгралось во Владивостоке

На месте происшествия работает полиция
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Авария произошла на Снеговой. Фото: предоставлено "КП" очевидцами.

Авария с участием бронетранспортера и Toyota Prius произошло утром 15 марта во Владивостоке. Транспортные средства заняли большую часть проезда на перекрестке в районе улицы Снеговая. На месте столкновения сейчас работают полицейские, подробности выясняются.

Транспортные средства мешают проезду. Фото: предоставлено "КП" очевидцами.

Автомобиль таксомотрной компании и БТР столкнулись на повороте на улицу Карьерную со Снеговой.

– Заняли полдороги на перекресте, это надолго. Собирается пробка, – поделился с редакцией один из очевидцев.

Водитель такси не заметил БТР. Фото: предоставлено "КП" очевидцами.

Каким образом таксист не заметил столь габаритный транспорт перед собой – остается загадкой. Во всех подробностях предстоит разобраться специалистам.

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