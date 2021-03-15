Водителя выкинуло из салона под колеса. Во Владивостоке машина врезалась в фонарь и перевернулась, есть жертва

Трагедия разыгралась на Русском. Фото: Instagram/recommendation_vl

Страшная авария разыгралась в утренние часы на острове Русский во Владивостоке. На данный момент известно, что в результате ДТП погиб мужчина, по предварительным данным, военнослужащий. На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб.

ДТП случилось на одном из затяжных поворотов, не доезжая развязки на океанариум. По предварительной информации,Toyota Verossa двигалась из города. В какой-то момент автомобиль занесло. На всем ходу неуправляемый седан врезался в опору уличного освещения.

Автомобиль снес фонарный столб. Фото: Instagram/recommendation_vl

Судя по всему, водитель не был пристегнут. Как уверяют очевидцы, в момент ЧП мужчина попросту вылетел из салона. По роковому стечению обстоятельств пострадавший угодил прямо под колеса приезжающего авто. Водитель малолитражки не смог среагировать на столь неожиданную ситуацию на дороге. Спасти пострадавшего участника аварии не удалось, от полученных травм он скончался на месте.

Сейчас на аварийном участке работают полицейские и сотрудники МЧС. Пожарные смывают с дороги технические жидкости, разлившиеся с машины. Нормальное движение будет восстановлено только после оформления. Для освобождения проезда понадобится эвакуатор.

«Этот затяжной поворот, опасный. Там уже много людей пострадало», «Поворот нормальный, скорость – это опасно», «В этом месте многие пытаются выжать из своей тележки все оставшиеся силы. Ну не на коварном же весеннем асфальте. Сегодня достаточно скользко утром»,

«Этот затяжной поворот, опасный. Там уже много людей пострадало», «Поворот нормальный, скорость – это опасно», «В этом месте многие пытаются выжать из своей тележки все оставшиеся силы. Ну не на коварном же весеннем асфальте. Сегодня достаточно скользко утром», – комментируют в социальных сетях местные жители.