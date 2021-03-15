Ушел из жизни один из самых известных тележурналистов Приморья Сергей Литус

Журналист Сергей Литус. Фото: личный аккаунт Facebook

Не стало Сергея Литуса, одного из самых известных тележурналистов Приморья конца советской эпохи. С середины 80-х по середину 90-х в крае фамилия Литус была известна каждому приморцу, который хоть немного интересовался новостями. В те годы журналист, ведущий и главный редактор редакции информации ГТРК «Владивосток» работал в телепередачах «Вечерний Владивосток», «Диапазон», «Автограф дня», «Местное время».

В Приморский Краевой комитет по телевидению и радиовещанию Сергей Литус пришел в 1973 году после окончания ДВГУ. Через пять лет работы стал старшим редактором отдела информации, а еще через пять — руководителем отдела оперативной информации телевидения. К началу перестройки в 1985 году он был уже опытным хорошо известным телезрителям журналистом. Но именно перестроечные годы стали самыми плодотворными для Сергея Андреевича, дали возможность полностью развернуться его журналистскому таланту и применить накопленный опыт.

В последние годы своей жизни, давно оставивший работу в СМИ, Сергей Литус, несмотря на очень серьезное ухудшение здоровья, следил за происходящим в крае и стране, активно делал публикации в Facebook, снимал свои комментарии к событиям для собственного канала в YouTube.

Мне довелось работать в одно время с Сергеем Литусом на Приморском телевидении в конце 80-х годов. Мы работали в разных редакциях: я, начинающий журналист, в «молодежке», а он, уже признанный мэтр — в редакции информации. Так что не случилось с Сергеем много общаться, но видел тогда я его часто — одними коридорами ходили. Высокий, прямой, практически всегда одетый в костюм и неизменно крайне серьезный: таким я запомнил его в те годы.

Эту сосредоточенную серьезность я продолжал видеть и в последние годы, когда случайно встречал Литуса на улицах города и каких-то мероприятиях. Каждый раз, когда я внезапно замечал высокую худую фигуру Сергея Андреевича где-либо, я думал, этот человек находится здесь не просто так - он работает, он делает материал. Нет, конечно же, никто уже не давал ему задания, никакое телевидение не ждало его сюжетов, никакие зарплаты и гонорары не обещались за написанные строчки и снятые фото-видео — просто он так жил, фиксируя происходящее, делясь со знакомыми и незнакомыми людьми тем, что увидел, и тем, что об этом думает.

Сергей Литус умер в возрасте 70 лет, в воскресенье, 14 марта. Как сообщают его близкие знакомые, журналиста госпитализировали с высокой температурой, компьютерная томография показала наличие пневмонии. Больной был положен в «Госпиталь для ветеранов войн». Увы, врачи оказались бессильны.

Редакция «Комсомольской правды — Владивосток» приносит соболезнования родным и близким.

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