Новый тираж «Храброй книги» передали пациентам детской онкогематологии во Владивостоке

Второй выпуск «Храброй книги», подготовленной к печати специально для маленьких пациентов приморских больниц, увидел свет во Владивостоке. Первые 250 экземпляров издания передали единороссы в краевой детский онкогематологический центр. Еще 750 экземпляров «Храброй книги» передаст в дар детям из других детских медучреждений края типография «ЛИТ», издавшая сказки.

Напомним, ранее «Единая Россия» поддержала проект Благотворительного фонда «Сохрани жизнь», оплатив издательские услуги и печать второго выпуска книги, написанной приморским автором Александром Киктенко. По поручению секретаря регионального отделения Партии, губернатора Приморского края Олега Кожемяко фонду был вручен сертификат на издательскую работу, а также покупку аудиоплееров МР3, на которых малыши, находящиеся на длительном лечении в медицинских учреждениях края, могут слушать терапевтические сказки.

Член Регионального политсовета ЕР, ректор Тихоокеанского медицинского университета Валентин Шуматов, доставивший книги в детское отделение гематологии, объясняет задачу издательского проекта БФ «Сохрани жизнь»:

«Время течет в больнице очень медленно, сложно и для детей, и для родителей, которые с ними рядом Этой книге будут рады все».

Он подчеркнул, что в благотворительности и волонтерстве сегодня принимает участие все больше людей. «Сегодня это и издательство, и конкретные люди – студенты, медики-волонтеры. Хочется выразить слова благодарности всем, кто делает доброе дело», - сказал Шуматов.

Заведующая центром онкогематологического центра Краевой детской клинической больницы №1 Людмила Минкина уверена, добрые сказки могут облегчить процесс лечения тем, кто находится на длительном лечении. «Книга для детей – это всегда большой праздник, потому что в ней добро и тепло».

Добавим, Партия активно сотрудничает с благотворительной организацией. Первый сбор средств для Фонда «Сохрани жизнь» состоялся с приходом в лидеры регионального отделения «Единой России» губернатора Олега Кожемяко в ноябре 2019 года. Тогда на партконференции в копилку БФ было собрано более одного миллиона рублей. Во время своего избрания в секретари РО глава региона заявил, что «Единая Россия» должна стать Партией добрых дел. А какое дело может быть добрее помощи тяжелобольным детям.