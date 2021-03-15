Количество свободных рабочих мест в Приморье за год увеличилось на 42%

С начала года рост вакансий в Приморском крае составил 37% Фото: Андрей МИРЕЙКО

Как сообщают аналитики крупнейшего в России рекрутингового агентства HeadHunter, к весенне-летнему периоду активность на рынке труда повышается. В минувшем феврале число вакансий в Приморском крае выросло на 10% по отношению к январю этого года, а активных резюме стало на 5% больше.

— В целом за период с начала года рост вакансий в Приморском крае составил 37%, активность соискателей показала положительную динамику в 9%, — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток Елена Волкова.

По итогам февраля на рынке труда региона на одну вакансию претендуют два человека — это низкий уровень конкуренции в пользу соискателя.

Что касается сравнения с прошлым годом, то по отношению к февралю 2020-го количество вакансий на региональном рынке труда выросло на 42%.

Самыми востребованными на рынке труда прошедшей зимой стали специалисты в области продаж, информационных технологий, производства, а также строительства, транспорта и логистики.

Жители края в свою очередь активно искали работу в таких областях, как продажи, транспортно-логистической сфере, административного персонала, а также в сфере производства.

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