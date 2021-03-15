За сутки в Приморье не прибавилось ни одного выздоровевшего от COVID-19

В Приморье за сутки медиками обнаружен 61 новый случай заражения вирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Свежие данные статистики по пандемии COVID-19 опубликовал краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в регионе медиками обнаружен 61 новый случай заражения вирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии — 41462 человека.

И вновь отмечен нулевой показатель выздоровления за сутки. Такое уже наблюдалось совсем недавно — 9 марта. Так что количество жителей региона, которым удалось избавиться от диагноза «коронавирус» со вчерашнего дня осталось неизменным — 36658 человек.

Увы, минувшие сутки не обошлись без смертей от COVID-19 — в Приморье скончались еще два человека. Всего с начала пандемии в регионе от новой болезни умерли 655 приморца.

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