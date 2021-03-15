Социальный проект "Добрый хлеб" стартовал сегодня в Приморье

Проект "Добрый хлеб" заработал в крупных торговых сетях Владивостока Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 15 марта, в крупных торговых сетях Владивостока «Реми», «Фреш», «Самбери» начал работать социальный проект «Добрый хлеб». Благодаря ему обладатели социальной карты «Приморец» смогут приобрести хлеб по социальной цене.

Как уточняют представители министерства промышленности и торговли края, цена булки хлеба собственного производства весом 380-500 граммов в магазинах-участниках акции будет стоить не более 15 рублей. Такая продукция будет обозначена на торговой полке специальными ценниками и стикерами.

«На первом этапе в проекте участвуют 35 торговых предприятий, расположенных во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Партизанске, Фокино. В дальнейшем планируется увеличение количества участников и расширение географии проекта. Адреса торговых точек указаны на сайте министерства», — сообщает министерство.

Также известно, что с 22 марта к акции присоединяться магазины ОАО «Владхлеб» «Свежий хлебушек».

Социальный проект «Карта «Приморец» был запущен 1 октября 2019 года, напоминает пресс-служба правительства края. Основная цель проекта — улучшение качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке. Карта объединяет в себе функционал банковской карты национальной платежной системы «МИР», безналичной оплаты проезда на транспорте и сервиса программ лояльности участников проекта — сетей магазинов розничной торговли, аптечных сетей и организаций сферы услуг.

Проект поддерживает 19 льготных категорий граждан, в том числе ветеранов боевых действий и труда, тружеников тыла, участников Великой Отечественной войны, инвалидов. Полный список опубликован на официальной странице проекта.

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