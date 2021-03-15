Молодежный конкурс сценариев иммерсивных экскурсий «Голос внутри» стартует в Приморском крае

Полюбившиеся во Владивостоке иммерсивные экскурсии в наушниках от проекта «Голос внутри» совсем скоро появятся и в соседних городах. Команда проекта с 1 марта объявила о запуске конкурса среди молодежи на создание иммерсивных прогулок в городах Артём, Уссурийск и Находка. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Департамента по делам молодежи Приморского края.

Первым этапом в рамках конкурса станет проведение тематических мастер-классов и ознакомительных иммерсивных прогулок в каждом конкурсном городе для всех желающих. Так в г. Уссурийск - 3 апреля; г. Артём - 4 апреля и г. Находка - 10 апреля команда проекта «Голос внутри» встретится с участниками, чтобы провести для них мастер- классы от экспертов на следующие темы:

- «Написание сценариев иммерсивных экскурсий»;

- «Развитие туристического потенциала территории»

- «Современные технологии в туристической индустрии».

По итогу мастер-классов участники будут обладать всеми необходимыми навыками, чтобы самостоятельно создать историю иммерсивной экскусрии о своём городе. И принять участие в конкурсе лучших сценариев, по итогу которого лучшие работы будут воплощены в жизнь, записаны в профессиональной студии и реализованы совместно с командой «Голос внутри». Участникам будет дан месяц на разработку своего сценария.

Победители реализуют свои идеи; получат возможность стать частью команды проекта «Голос внутри» и будут награждены ценными призами от партнёров проекта.

Изучить подробности и подать заявку на участие в мастер-классах можно до 5 апреля 2021 года на сайте.

«У каждого из выбраных нами городов Приморского края есть места, которые можно и нужно показывать туристам, а еще там есть творческая молодежь, яркая, знающая свой город от и до, способная придумать современную экскурсию для своего города, который подчеркнёт его изюминку», отмечает продюсер проекта «Голос внутри», Станислав Клиников.

Иммерсивные экскурсии «Голос внутри» – это театрализованные экскурсии по Владивостоку в наушниках. По мнению руководителя конкурса Анны Серги, наушники помогают людям сосредоточиться на прогулке и погрузиться в историю, которую повествует голос.

«Экскурсия может быть захватывающей, романтической или философской. Главное – она знакомит с городом, его особенностями, достопримечательностями. Мы смогли успешно реализовать этот проект во Владивостоке, поэтому решили, что в силах сделать это в муниципальных образованиях края, с помощью молодых и талантливых». - комментирует руководитель конкурса Серга Анна.

Проект является победителем Всероссийского конкурса Молодежных проектов, который прошёл в рамках форума «Восток» 2020г.