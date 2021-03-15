Приморский океанариум по версии НАФИ вошел в десятку самых интересных туробъектов России

Приморский океанариум во Владивостоке Фото: Антон ПИКУС

Аналитический центр НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) определил достопримечательности в разных регионах России, наиболее интересные жителям страны. Среди них оказался и Приморский океанариум.

Всероссийский онлайн-опрос касался и рукотворных, и природных объектов, которые бы россияне желали посетить в туристических поездках. В большей части туристов все же привлекают творения, созданные природой, но если рассматривать только рукотворные, то океанариум во Владивостоке вошел в тройку самых туристически привлекательных объектов страны.

Кроме Приморского океанариума в первую десятку также вошли Долина гейзеров на Камчатке, Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии, горный хребет Дуссе-Алинь, расположенный в Хабаровском крае, Ленские столбы в Якутии, замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии, Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля на Чукотке, утес Степана Разина в Саратовской области.

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