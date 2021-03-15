В Приморье осудили двух мужчин, ограбивших семейную пару более чем на 450 тысяч рублей

Два жителя Приморья по статье "Разбой" получили 7 и 12 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Михайловский районный суд вынес приговор по уголовному делу против двух местных жителей, обвинявшихся в разбое.

В марте 2020 года ночью два гражданина вломились в дом к семейной паре на улице Новой в селе Новом Михайловского района Приморья.

Грабеж соучастники запланировали заранее: на головах у них были маски и действовали преступники жестко. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, в отношении супругов «применили насилие», а также угрожали убийством в случае сопротивления.

Из дома были похищены деньги, ювелирные украшения, бытовая техника, а также угнана машину, находящуюся во дворе дома потерпевших, на которой скрылись. Ущерб, который бандиты нанесли хозяевам, превысил 450 тысяч рублей.

Осудили подельников по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище». Один из преступников получил 7, а другой 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вопрос о возмещении ущерба рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.

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