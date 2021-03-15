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Общество15 марта 2021 10:53

В Приморье будут судить женщину, лишенную материнства и задолжавшую по алиментам 570 тысяч рублей

Жительница края неоднократно уклонялась от уплаты средств на содержание своего несовершеннолетнего сына
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Жительница Приморья, задолжавшая своему сыну алиментов на 570 тысяч рублей, отправится под суд. Фото: Юлия Щипицина

В Кавалеровском районе Приморья прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу против женщины, обвиняемой в неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей. Причем делала это местная жительница неоднократно.

Еще в 2016 году женщину лишили родительских прав, но суд возложил на нее обязанность по выплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Однако гражданка перманентно об этом забывала, за что была привлечена к ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей.

Но и это не очень повлияло на гражданку: с октября 2020 года по январь 2021 года в ущерб правам ребенка, действуя умышленно, женщина вновь уклонилась от исполнения решения суда.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, общая задолженность по неуплате алиментов составила более 570 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно» направлено в Кавалеровский районный суд для рассмотрения по существу.

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