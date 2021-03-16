Завершены поиски без вести пропавшей 15-летней Юлии Симоненко из Приморья

Девушка просто ушла из дома и не вернулась. Фото: pixabay.com

15-летняя Юлия Симоненко из села Новомихайловка пропала 11 марта 2021 года. После 18:00 она ушла из дома и исчезла. Девушка не вернулась домой ни через час, ни через два, ни через день. О местоположении Юли ничего не было известно, поэтому взволнованные родители обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска».

Активисты разместили информацию о пропаже Юлии в интернете, указав в приметах что ее рост 160 сантиметров, она плотного телосложения и у нее длинные русые волосы. В день пропажи на девушке были светло-зеленая куртка с капюшоном, черные брюки и черные ботинки.

Накануне волонтеры объявили о том, что поиски без вести пропавшей Юлии из Новомихайловки завершены. К счастью, повод для этого радостный. Девушку нашли живой и невредимой. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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