«Леера-убийцы»: ДТП в районе ВГУЭС едва не обернулось трагедией

Авария случилась на улице Гоголя. Фото: instagram/dps_vl

Минувшей ночью практически на всей территории региона прошли дожди. Во Владивостоке садки сопровождались еще и густым плотным туманом. Что именно стало причиной аварии в районе ВГУЭС – плохая видимость, скользкие дороги или простая невнимательность, пока неизвестно. Пользователи сети сообщили о том, что водитель Toyota Prius наехал на леера на улице Гоголя. Среди версий случившегося было и то, что мужчина потерял управление и машину унесло в сторону.

Пользователи сети обеспокоены тем, что штыки на леерах могли пройти под другим углом, тогда бы авария не обошлась без трагедии. «Леера-убийцы» - так пишут приморцы в сети. Пока, к счастью, информации о том, что водитель пострадал не поступало.

Вместе с тем, после прошедшего дождя и ночных минусовых температур автомобилистам настоятельно рекомендуют быть предельно аккуратными сегодня за рулем своих машин. От этого зависит ваша собственная безопасность.

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