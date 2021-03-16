Краевой суд в Приморье прекратил дело против участника несогласованного митинга во Владивостоке

На митинге во Владивостоке 23 января 2021 года. Скриншот видео, предоставленного очевидцами

Приморский краевой суд прекратил дело против жителя Владивостока, которого обвиняли в неповиновении полицейским 23 января на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

Напомним, суд первой инстанции оштрафовал участника митинга на 500 рублей. Краевой суд рассмотрел апелляцию на это решение и прекратил дело в связи с отсутствием состава правонарушения. сказал адвокат.

«Во Владивостоке это одно из первых решений об отмене штрафа за участие в акции 23 января», — приводит слова адвоката подсудимого Юрия Вострикова ИА «Интерфакс».

Как сообщает адвокат, 23 февраля омоновцы выхватили его подзащитного из толпы протестующих и ему пришлось провести ночь в отделе полиции. Через несколько дней мужчину вновь доставили в полицию, где он снова ночевал, а потом его доставили в суд.

В апелляции защитник указал многочисленные нарушения в деле, в том числе неверную, по его мнению, квалификацию правонарушения. Сейчас адвокат собирается подать гражданский иск с требованием компенсации морального вреда в связи с незаконным преследованием.

После митинга во Владивостоке 23 января помимо административных дел, были возбуждены три уголовных дела о применении насилия к полицейским. Трое участников акции арестованы.

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