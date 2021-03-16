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Общество16 марта 2021 2:31

Краевой суд в Приморье прекратил дело против участника несогласованного митинга во Владивостоке

23 января мужчина был задержан во время акции в поддержку Навального и позже оштрафован за неповиновение полиции
Константин МИХАЙЛОВКонстантин МИХАЙЛОВ
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На митинге во Владивостоке 23 января 2021 года. Скриншот видео, предоставленного очевидцами

Приморский краевой суд прекратил дело против жителя Владивостока, которого обвиняли в неповиновении полицейским 23 января на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

Напомним, суд первой инстанции оштрафовал участника митинга на 500 рублей. Краевой суд рассмотрел апелляцию на это решение и прекратил дело в связи с отсутствием состава правонарушения. сказал адвокат.

«Во Владивостоке это одно из первых решений об отмене штрафа за участие в акции 23 января», — приводит слова адвоката подсудимого Юрия Вострикова ИА «Интерфакс».

Как сообщает адвокат, 23 февраля омоновцы выхватили его подзащитного из толпы протестующих и ему пришлось провести ночь в отделе полиции. Через несколько дней мужчину вновь доставили в полицию, где он снова ночевал, а потом его доставили в суд.

В апелляции защитник указал многочисленные нарушения в деле, в том числе неверную, по его мнению, квалификацию правонарушения. Сейчас адвокат собирается подать гражданский иск с требованием компенсации морального вреда в связи с незаконным преследованием.

После митинга во Владивостоке 23 января помимо административных дел, были возбуждены три уголовных дела о применении насилия к полицейским. Трое участников акции арестованы.

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