Суточная заболеваемость COVID-19 в Приморье снизилась до уровня середины июля 2020 года

В Приморье за сутки выявлено 57 новых зараженных COVID-19

По новым данным статистики, обнародованным краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморье, за прошедшие сутки медики выявили еще 57 случаев заражения COVID-19. Так мало заболевших за сутки в регионе не фиксировали уже восемь месяцев. 56 зараженных в сутки было отмечено 14 июля 2020 года.

Общее количество жителей Приморья, которые с начала пандемии заразились новым вирусом на сегодня составляет 41519 человек.

Согласно официальным данным со вчерашнего дня диагноз «коронавирус» был снят со 117 приморцев. Теперь в крае насчитывается 36775 человек переболевших COVID-19.

За прошедшие сутки, согласно данным статистики, от нового вируса умер еще один человек. Всего в Приморье с начала пандемии скончались 656 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14