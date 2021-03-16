Во Владивостоке на улице Тобольской вечером, 15 марта, сгорел автомобиль Mitsubishi Libero

Машина на улице Тобольской загорелась 15 марта. Скриншот видео: instagram.com/dps_vl

Вечером 15 марта в 22:01 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о том, что на улице Тобольская горит автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожарные подразделения прибыли к месту происшествия уже в 22:09.

Огнеборцы обнаружили полыхающий автомобиль марки Mitsubishi Libero. Машина уже полностью была объята огнем.

Буквально через две минуты пожар был локализован, а в 22:48 — полностью ликвидирован.

К тушению привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

Судя по видео, появившемуся в инстаграм-пабликах, машина восстановлению не подлежит.

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