Авария с автобусом в центре Владивостока парализовала движение

ДТП на Светланской. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

ДТП с участием пассажирского транспорта произошло во вторник 16 марта во Владивостоке. Автомобиль таксомоторной компании и автобус не поделили проезд рядом с остановкой общественного транспорта «Лазо». Последствием неосторожности водителей стала мощная пробка, которая начинается за несколько остановок до места ЧП.

- Пробка в сторону центра сейчас начинается от цирка. В обратном направлении тоже замедленно, из-за того, что все объезжают аварию по одной полосе, - поделился с редакцией один из водителей.

Авария на перекрестке в центре Владивостока Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Подробности ДТП еще предстоит выяснить специалистам. По сообщения очевидцев, на место столкновения приехала карета скорой помощи.

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