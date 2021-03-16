«Кузов из бумаги?». Во Владивостоке шагнувший под колеса пешеход изуродовал машину

Машина пострадала довольно серьезно. Фото: Instagram/dmitrova_beauty, dps_vl

Авария, которая разыгралась вечером 15 марта во Владивосток, стала причиной бурного обсуждения в сети. Ситуация на дороге оказалась неоднозначная. Пешеход вышел на оживленную проезжую часть из-за деревьев, да и еще во время сильного тумана. Малого того, что мужчина сам получил серьезные травмы, так еще и повредил автомобиль.

Учетное ДТП произошло на проспекте 100-летия Владивостоку, 127, недалеко от Второреченского моста. Автомобиль такси ехал со стороны Зари. Как уверяет водитель, пешеход буквально выскочил ему под колеса из-за деревьев. Отреагировать на внезапное появление человека на проезжей части таксист не успел.

Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали во «Владивостокскую клиническую больницу №2». Стоит отметить, что Toyota Passo получила серьезные кузовные повреждения. Авария вызвала оживленные споры в сети.

В подробностях ДПТ разбираются специалисты. Фото: Instagram/dmitrova_beauty, dps_vl

«Надеюсь, виновник выпишется из больницы и возместит немалый ущерб владельцу, который был причинен тупостью и беспечностью нарушителя ПДД», «Да блин, что за люди то? Самоубиться нормально не могут, не мог машину постарше выбрать, там бы наверняка», «Смотреть нужно на дорогу, а не в телефон, несясь на заявку», «Машина жестко, а человек с травмами в больнице... Что-то японцы совсем халтурить стали», – высказывают мнения приморцы.

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