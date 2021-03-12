Профессия: кок

Лилия Бернгардт трудится в порту почти полвека, с 1973 года. Ее забота не касается навигации или исправности техники, но не менее важная. Лилия Алексеевна – судовой повар. Она рассказала «КП» о своей профессии и буднях во Владивостокском морском торговом порту.

«Я закончила школу в Спасске-Дальнем, потом приехала к сестренке в Находку и пошла в техникум на судового повара-пекаря. После 2,5 лет учебы и практики на разных судах, в том числе на севере, меня направили в пароходство.

Как сейчас помню свой первый рабочий день. Это был ледокол «Илья Муромец» с большим экипажем на 60 человек. Мы стояли с другой девушкой и вдвоем думали, что же приготовить на такую толпу. И сколько? Вдруг не хватит? Очень тогда переживала.

На ледоколе я познакомилась с будущим мужем, он тоже ходил в моря. Со временем мы поженились и получили квартиру от порта.

После перешла на пассажирскую службу – сначала работала на «Муссоне», около 30 лет на «Приморце», потом на «Туристе». А оттуда уже сюда – на буксир ледового класса «Добрыня», самый современный и мощный в ВМТП. Он тогда только прибыл в порт, капитан Владимир Мороз лично подбирал экипаж и пригласил меня. С тех пор прошло уже 10 лет, и я каждый день стараюсь делать разнообразным и с учетом предпочтений каждой смены.

Мне нравится в порту. У нас динамичная и интересная работа, хороший коллектив. Главное, любить то, что делаешь. Я и практикантам говорю, что нужно уважать свой экипаж, быть покладистыми, не перечить капитану. В жизни ведь как – если ведешь себя хорошо, то и к тебе будет такое отношение».