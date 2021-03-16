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Общество16 марта 2021 6:01

«Игра на бирже» закончилась для 69-летнего жителя Приморья потерей 627 тысяч рублей

Пожилой гражданин, не имея опыта, решил обогатиться на финансовых рынках, но нарвался на мошенников
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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627 тысяч потерял житель Приморья, решивший поиграть на бирже

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Следователем отдела МВД России по Находкинскому городскому округу возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила более 627 тысяч рублей.

69-летний житель Находки решил улучшить свое материальное положение с помощью игры на финансовых рынках. Специалистом в этой области гражданин не являлся, поэтому решил довериться Интернету. Разыскав в сети рекламу быстрого заработка на бирже, приморец перешел по указанной ссылке и ввел свой номер телефона.

Очень скоро мужчине позвонил неизвестный, представившийся финансовым директором биржевой компании, и спросил разрешения передать его телефонный номер своему сотруднику. Тут же наивному искателю легких денег позвонил «сотрудник» с телефонного номера с кодом Москвы. Собеседник представился менеджером и сходу предложил гражданину открыть брокерскую площадку и, конечно же, внести туда денежные средства через «QIWI-кошелек», чтобы начать зарабатывать на инвестициях в ценные бумаги.

Звонки от фейкового брокера повторялись еще не раз. Он связывался с приморцем с разных телефонных номеров и даже прислал анкету, которую потерпевший заполнил, указав свои персональные данные.

Итог был предсказуем: пожилой мужчина лишился значительной суммы денег, переведя их на банковские карты, указанные аферистами.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, Центробанк РФ — единственная структура, выдающая лицензии брокерам. Настоящие брокеры не донимают людей звонками, не просят перевести денежные средства на карты физических лиц и другие платежные системы.

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