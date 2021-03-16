705 килограммов трепанга стоимостью около пяти миллионов рублей хотел вывезти в Китай житель Приморья

Более 700 килограммов контрабандного трепанга задержали в поселке Краскино в Приморье. Скриншот видео: пресс-служба Уссурийской таможни

705 килограммов соленого трепанга стоимостью почти пять миллионов рублей задержали на территории поселка Краскино в результате совместной работы Уссурийская таможня и УФСБ России по Приморскому краю.

Предприниматель, гражданин России, организовал незаконное перемещение в Китай водных биологических ресурсов. Он сам выловил и переработал трепанг. Затем подделал документы, необходимые для экспорта: справки для оформления ветеринарного сертификата, внешнеэкономический контракт, упаковочные листы.

Однако преступный замысел не был доведен до конца. Груз трепанга был изъят в поселке Краскино Хасанского района Приморского края, а мужчина задержан.

Уссурийская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК РФ «Приготовление к контрабанде водных биологических ресурсов в крупном размере»«. Теперь предприимчивому приморцу грозит штраф — до одного миллиона рублей, либо лишение свободы сроком до семи лет, сообщила пресс-служба ведомства.

СПРАВКА

В странах Азии трепанг пользуется большим спросом. За особые целебные свойства его называют «морским женьшенем». Трепанг содержит биологически активные вещества, которые используют для производства лекарственных средств.

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