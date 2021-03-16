Для школьников Хабаровского края открываются двери на энергообъекты магистрального электросетевого комплекса

Более 80 учащихся 8-11 классов приняли участие в обзорных экскурсиях по объектам филиала «Россети ФСК ЕЭС»: подстанции 500 кВ «Комсомольская» в Комсомольске-на Амуре, Центре подготовки персонала МЭС Востока – в Хабаровске. Профориентационные мероприятия проходят в сотрудничестве с министерством образования и науки Хабаровского края.

Школьникам Хабаровского края рассказали о профессиях магистрального электросетевого комплекса. Старшеклассники впервые увидели в шаговой доступности и рассмотрели опоры и элементы ЛЭП, оборудование подстанций. При этом им еще раз напомнили о соблюдении основных правилах электробезопасности. На тренировочном полигоне центра подготовки персонала дети своими руками пробовали заменить изоляцию на элементах воздушной линии, а также примерили средства индивидуальной защиты. Обсудили со школьниками и перспективы трудоустройства на предприятиях электроэнергетической отрасли.

- В Россети ФСК ЕЭС профориентация – одно из приоритетных направлений работы кадровых подразделений. Мы заинтересованы в высококвалифицированных специалистах, и ведем работу по своеобразному отбору еще с начальных классов школ и гимназий. Для малышей в доступной форме рассказываем об электричестве, в том числе и об электробезопасности. И так они узнают об энергетике и энергетиках. Для старшеклассников – проводим экскурсии уже на объекты, где можно увидеть специфику работы и иметь представление о специальностях, востребованных в электроэнергетике. Чем раньше у ребят сформируется направление применения их знаний, тем более осознанным и целенаправленным будет их дальнейшее обучение в старших классах, а затем и в Сузах и Вузах. И здесь наши интересы совпадают с Министерством образования, благодаря сотрудничеству с которым и стали возможны подобные экскурсии, - подчеркнула директор по корпоративным сервисам филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока Галина Андреева.

Подобные мероприятия расширяют географию. Так, 17 марта для старшеклассников п. Корфовский откроет свои двери подстанция 500 кВ «Хехир».