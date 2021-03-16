На мусорном полигоне во Владивостоке кончилось место для веток и сломанных деревьев

Мусорный полигон на улице Холмистой во Владивостоке. Фото: сайт VL.ru

Полигон твердых бытовых отходов на улице Холмистой (в районе бухты Десантной) во Владивостоке перестал принимать ветки и стволы деревьев, которые туда свозятся после рейдов по очистке города от последствий прошлогоднего ледяного дождя. О прекращении приема древесины для хранения и измельчения извещает объявление для водителей спецтранспорта, фото которого прислали горожане на WhatsApp редакции VL. ru.

Представители КГУП «Приморский экологический оператор» сообщили журналистам, что решение принято, так как существующая площадка под ветки (площадью 0,5 гектаров) переполнена, а на основном полигоне под порубочные остатки нет места. Обломки деревьев привозят настолько часто, что единственный измельчитель не справляется с их переработкой.

— Пока что сроков возобновления приема порубочных остатков назвать не могу — измельчаем уже привезенное, — приводит VL. ru слова замдиректора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергея Лазарева.

Объявление о прекращении приема деревьев и веток. Фото: сайт VL.ru

Складировать ветки на основной площадке ТБО тоже нельзя, потому что полигон почти переполнен обычным бытовым мусором. Сейчас на Холмистой уже введен режим повышенной готовности.

— Эксплуатируемая сейчас временная карта № 2 переполняется. По строящейся сейчас постоянной карте № 3 решение о вводе в эксплуатацию на уровне края еще не принято, — сообщил Лазарев.

Надо отметить, что сама карта № 2 (Холмистая, 1), работающая с 2019 года, это временная площадка. Вывоз мусора на эту площадку площадью около двух гектаров, хоть и легален, но карта работает по упрощенной схеме.

На полигон уже вывезено 3500 тонн порубочных остатков. Приблизительно столько же планируется еще привезти. Остановка в приемке деревьев и веток может сказаться на сроках очистки города.

Что касается карты № 3, то ее проект в ноябре прошлого года прошел госэкспертизу. Ее площадь составит три гектара и запуск планируется во втором квартале текущего года.

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