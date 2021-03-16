Энергетики ДРСК строят кабельную ЛЭП в Первомайском районе Владивостока

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) построили 1,5 километра кабельной линии электропередачи 35 кВ во Владивостоке в районе улицы Калинина. После ввода в эксплуатацию новая линия обеспечит дополнительное резервирование микрорайона Чуркин и повысит надежность электроснабжения потребителей Первомайского района. Общая протяжённость кабельной линии составит порядка 4 километров.

С 11 марта специалисты приступили к разработке участка под кабельную линию в районе торгового центра «Калина Молл». Протяженность участка кабельных линий в этом районе составит более 300 метров. Работы по прокладке линии электропередачи в районе торгового центра планируется завершить до 27 марта. Для более оперативного прохождения участков трассы в местах скопления людей дополнительно ведутся работы в ночное время суток. В работах задействовано от 15 до 30 человек, 4 эскаватора, 1 погрузчик, 1 кран-манипулятор, 3 большегруза и одна машина горизонтально-направленного бурения.

К строительно-монтажным работам энергетики приступили с 3 февраля. К настоящему времени выполнено около 40 процентов от общего объема строительства. Работы выполняются в соответствии с графиком. Полностью завершить строительство новой линии энергетики планируют во втором квартале текущего года.

Стоит отметить, что прокладка трассы для высоковольтной линии осуществляется вдоль проезжей части по улицам Спортивная, Калинина, Черемуховая, Харьковская, где находится большое количество подземных и наземных коммуникаций, плотный дорожный траффик. Для прокладки кабельной линии под дорогой энергетики используют метод горизонтально-направленного бурения, что позволяет оставить дорожное полотно нетронутым. Энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и жителей района и как можно быстрей завершить работы.

Напомним, строительство резервной кабельной линии 35 кВ во Владивостоке идет в рамках реализации программы "Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса" (МиРЭК) на территории Приморского края. Результатом реализации программы станет повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона и снижение аварийности в электрических сетях.