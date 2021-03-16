На улице Русской во Владивостоке мэрия остановила незаконную вырубку деревьев

На улице Русской было незаконно вырублено 58 деревьев Фото: Администрация Владивостока

Незаконную вырубку деревьев остановили на улице Русской представители управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока. Виновный в уничтожении 58 деревьев в районе дома по адресу: Русская, 57 заплатит штраф и возместит ущерб, нанесенных зеленому фонду города.

«Уже установлены виновные лица, составлен протокол об административном правонарушении. Сейчас производится расчет ущерба», — сообщили специалисты управления.

Представители мэрии подчеркивают, что охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории города, независимо от форм собственности на земельные участки, где эти насаждения находятся.

Пресс-служба администрации города напоминает, что горожане, ставшие свидетелями незаконной вырубки деревьев, могут сообщить об этом в правоохранительные органы. Кроме того, желательно оставить письменное обращение через интернет-приемную на сайте www. vlc. ru — это позволит быстро установить личности нарушителей и задержать их для разбирательства.

Горожане могут предоставить фото- и видеоматериалы с места события, указав дату и время происшествия и номера телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей.

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