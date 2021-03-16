Аттракционы набережной Спортивной гавани Владивостока признаны качественными

Летом на набережной Спортивной гавани Владивостока работают аттракционы
Фото: Администрация Владивостока
Пять сооружений, созданных для развлечения горожан, были официально зарегистрированы в Приморском крае и высокое качество предоставления услуг теперь подвержено государственным регистрационным знаком.
Речь идет об аттракционах, которые расположились на набережной Спортивной гавани Владивостока. Как сообщает пресс-служба администрации города, колесо обозрения, гигантские качели, «Микс», «НЛО» и карусель «Вальс» являются собственностью компании «Олимп Сервис».
— Они получили государственный регистрационный знак, подтверждающий высокое качество предоставления развлекательных услуг, — подтвердил руководитель Государственной по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов Приморского края Евгений Кирик.
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Чтобы получить госзнак, аттракцион должен быть технически исправен, иметь паспорт и сертификат соответствия. Если аттракцион не зарегистрирован в установленные сроки в соответствии с федеральным законодательством, организации, его эксплуатирующей, грозит административная ответственность.
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