Стену из железобетона длинной 160 метров возведут во Владивостоке до конца лета

Старая подпорная стена в районе Окатовой во многих местах разрушилась. Фото: сайт VL.ru

На восстановление 140-метровой подпорной стены в районе Окатовой, 18 городские власти Владивостока из бюджета готовы выделить 34,3 миллиона рублей. Аукцион по поиску организации, которая выполнит необходимые работы уже начался.

«Подрядной организации предстоит демонтировать старую подпорную стену, провести необходимые подготовительные работы и возвести новую конструкцию. Контракт также предусматривает установку водоотводных лотков и мероприятия по восстановлению благоустройства. Все виды работ должны быть выполнены в соответствии с решениями, принятыми в проектной документации. Ход работ будет находиться на постоянном контроле», — комментируют представители управления дорог и благоустройства Владивостока.

Старая подпорная стена во многих местах просто перестала существовать, ее плиты практически легли на землю, бетон разрушен.

Новую стену из монолитного железобетона планируют сделать еще длиннее прежней — 160 метров. В высоту стена будет достигать шести метров.

Завершить работы по возведению стены подрядчики должны до конца августа.

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