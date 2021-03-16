Лихач, сбивший инспектора ГИБДД во Владивостоке, на свободе. Возбуждено уголовное дело

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП из-за которого погиб инспектор ГИБДД. 35-летний полицейский, оказался под колесами несущейся машины, в которую до этого врезался другой автомобиль. Разобраться в хитросплетениях этой роковой ситуации предстоит следствию.

– Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя Toyota Prius не задерживали. На данным момент все участники проходят по делу, как свидетели. Установить, кто именно виновник аварии, помогут экспертизы, – прокомментировал «КП» официальный представитель СУ СК по Приморскому краю.

Напомним, ранним утром 14 марта в пригороде Владивостоке разыгралась трагедия. Пожилая водитель Toyota Carina не заметила Toyota Prius при перестроении. По словам очевидцев, гибридный автомобиль двигался на большой скорости. От удара машину выкинуло на обочину. Prius сбил полицейского, протаранил патрульку и другой автомобиль. Затормозить водитель смог лишь через метров 10-15. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в прошлом году 22-летний автомобилист привлекался к административной ответственности аж 67 раз. Большая часть штрафов выписана за нарушение скоростного режима.

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